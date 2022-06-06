ATV kazasında gözünü kaybetti; davanın düşürülmesine tepki gösterdi

"İSTANBUL'A GELDİM, DÖRT AMELİYAT DAHA GEÇİRDİM"

ATV turuna katılırken ehliyetimin olup olmadığının dahi sorulmadığını söyleyen Yılmaz "Saçma sapan evraklar imzalatıldı ve tura katıldık. Tura katılırken bize önlem almamız için hiçbir şey söylenmedi. Bize bisiklet kaskı verildi, emniyet kemerimiz bile yoktu. Hocamız bizi hiç umursamadı, kendi halimize bıraktı. Çok kötü bir parkur alanına gittik. Dağlık, yüksek bir yamaçta, 'İnebilirsiniz' dedi. Dengemi kaybettim, paramparça oldum. Sağlık ekipmanları bile yoktu. Bana orada müdahale edilmedi. Arkadaşımın söylediğine göre yarım saat ambulans beklemişim. Hastaneye götürüldüm, hayati tehlikem devam ediyordu. Bu halde benden şikayetçi olmadığıma dair imza alındı. Kendilerini kurtarmak için. Ben o sırada 2 ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde ilgilenmediler benimle. İstanbul'a geldim, dört ameliyat daha geçirdim. Şirket yine hiçbir şekilde ilgilenmedi tabii ki. Çünkü bir imza almışlardı" diye konuştu.