Haberler Yaşam Haberleri ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da ortaya çıktı: Cinayet olayında kayıp Ali Diken’in cesedi çıkartıldı!
Giriş Tarihi: 24.1.2024 17:59 Son Güncelleme: 24.1.2024 18:04

ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da ortaya çıktı: Cinayet olayında kayıp Ali Diken’in cesedi çıkartıldı!

ATV’da yayınlanan Müge Anlı’nın programında aydınlattığı 35 gündür kayıp olan ve aranan motokurye Ali Diken'in (32), arkadaşı Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Boyacı'nın gösterdiği yerde yapılan aramada, Diken'in cansız bedeni bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da ortaya çıktı: Cinayet olayında kayıp Ali Diken’in cesedi çıkartıldı!

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Cinayet ekipleri Diken'in bulunması için çalışma başlattı.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Ali Diken'nin yakınları 22 Ocak'ta ATV'de Müge Anlı'nın televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü kaydeden cinayet zanlısı Boyacı, İstanbul'da kaldığı otelden ayrılıp yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

GÖSTERDİĞİ YERDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen cinayet zanlısı Boyacı, arkadaşı Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide 'Obert' adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Diken'in cesedi bulunduğu yerden alınarak, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ VAR'

Ali Diken'inn cesedinin çıkarılması sırasında Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi polisleri şok etti. Cinayet masası ekipleri Boyacı'nın gösterdiği yerde ikinci bir ceset arama çalışması başlattı. Polis 3 saattir ikinci cesedi arıyor.

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ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da ortaya çıktı: Cinayet olayında kayıp Ali Diken’in cesedi çıkartıldı!
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