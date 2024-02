ATV’nin rekortmen dizisi Portekiz’de de yayında

İzleyicileri 4 sezondur ekran başına kitleyen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 90'dan fazla ülkenin ardından dün akşam itibariyle Portekiz'de de izleyiciyle buluştu. Yapımını NGM'nin üstlendiği dizi yayınlandığı her ülkede reytingleri altüst etti. SIC televizyonu başarılı diziyi haftanın her günü Prime Time'da yayınlayacak.Öte yandan İngiltere merkezli The Economist dergisi Türk dizilerini bir kez daha mercek altına aldı. Haberde Türk dizilerinin Ortadoğu'dan Asya'ya ya da Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin dünya genelinde en çok dizi satan üçüncü ülke konumuna yükseldiği belirtildi. Türk dizilerinin ABD ve İngiliz dizilerinin ardından geldiği kaydedildi. Veri firması olan Parrot Analytics'in araştırmasına göre, 2020 ile 2023 arasında Türk dizilerine olan küresel talep yüzde 184 oranında rekor derecede arttı. 2023 yılında yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır oldu. Türk dizilerine İslam ülkelerinde ilginin yoğun olmasının nedenleri arasında Batı yapımı filmlerin aksine Müslümanların kötü bir imajdan ziyade kahraman olarak sergilenmesi gösterildi. Analizde ayrıca İspanya gibi bazı ülkelerde Türk dizilerinde seks sahnelerinin olmamasının da aileler arasında geniş izlenme kitlesine ulaşmasını sağladığı yorumu yapıldı. Habere göre ayrıca bazı ülkelerde Türkiye'de haftalık ve 3 saat olarak yayınlanan Türk dizilerinin daha kısaltılarak günlük olarak yayınlandığı kaydedildi.Yapımını NGM'nin üstlendiği ATV'nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Sevilen dizi dün akşam itibarıyla Portekiz'de yayına başladı. ATV Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satışı gerçekleşen Kardeşlerim dizisi, Portekiz'e lisanslanan ilk ATV dizisi olma özelliğini taşıyor.