Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın canlı yayın kanalı ve saati

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Maçın canlı yayın kanalı araştırılırken taraftarlar karşılaşmanın detaylarını UEFA Avrupa Ligi üzerinden öğreniyor. Lige iddialı bir giriş yapmayı bekleyen sarı lacivertliler antrenmanlarına tam gaz devam ediyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.
AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!
Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya