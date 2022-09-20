AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı! 2022 – 2023 AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. Açık öğretimden üniversite okuyan vatandaşlar 2022 – 2023 AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? İşte İstanbul Üniversitesi hakkında detaylar...
İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İstanbul Üniversitesi Başvuru Sisteminden hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/) "Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktieştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.
Hesap aktifleştirme işleminden sonra http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Ana sayfasındaki " İkinci Üniversite Başvuru" butonunu tıklayınız. "Profil" alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.
YÖKSİS' te bilgileri bulunan adayların eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Başvuruda kullanmak istediğiniz programı "Kullan" butonunu tıklayarak seçip ilerleyiniz.
Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)
"Tercih Edilen Program" ı seçiniz (AUZEF'te okumak istediğiniz program), "Kaydet" butonuna tıklayınız. Kayıtlı/mezun olduğunuz aynı isimdeki programı, (Örneğin İktisat programı öğrenci/mezunları, İktisat programını) seçemezsiniz.
Program değişikliği için, ödeme yapmadan önce, "Tercih Bilgileri" alanında bulunan "SİL" butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği YAPILAMAZ.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAM ÜCRETLERİ