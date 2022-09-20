AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı! 2022 – 2023 AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)

"Tercih Edilen Program" ı seçiniz (AUZEF'te okumak istediğiniz program), "Kaydet" butonuna tıklayınız. Kayıtlı/mezun olduğunuz aynı isimdeki programı, (Örneğin İktisat programı öğrenci/mezunları, İktisat programını) seçemezsiniz.

Program değişikliği için, ödeme yapmadan önce, "Tercih Bilgileri" alanında bulunan "SİL" butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği YAPILAMAZ.