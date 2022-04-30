Av tüfeği ile vurulan genç kurtarılamadı! Düğününe 4 ay vardı

Kocaeli Cumhuriyet Mahallesi Karanlık Dere mevkii Seçkin Sokak'ta oturan ve Gebze'de bir fabrikada çalışan Yavuz Çelikdede, 4 ay önce nişanlandı. Düğün için hazırlıklara başlayan Yavuz Çelikdede, önceki akşam iftardan kısa süre önce av tüfeğini alarak doldurmaya başladı. Evdekilerin sorması üzerine domuzlar için hazırladığını söyleyen genç adam daha sonra bahçeye çıktı. Kısa bir süre sonra tüfek sesi duyan ev halkı dışarı çıktıklarında Yavuz Çelikdede'yi karnından vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi ve soruşturma sonrasında, gencin cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Kendi canına kıydığı düşünülen gencin cenazesinin, Karanlıkdere camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.