Haberler Yaşam Haberleri Av tüfeği ile vurulan genç kurtarılamadı! Düğününe 4 ay vardı
Giriş Tarihi: 30.4.2022 16:50 Son Güncelleme: 30.4.2022 17:18

Av tüfeği ile vurulan genç kurtarılamadı! Düğününe 4 ay vardı

ABBAS ÇAKAR
Av tüfeği ile vurulan genç kurtarılamadı! Düğününe 4 ay vardı

Kocaeli Körfez İlçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve 4 ay önce nişanlandığı öğrenilen Yavuz Çelikdede (24), iddialara göre önceki akşam iftardan hemen önce av tüfeği ile vuruldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Cumhuriyet Mahallesi Karanlık Dere mevkii Seçkin Sokak'ta oturan ve Gebze'de bir fabrikada çalışan Yavuz Çelikdede, 4 ay önce nişanlandı. Düğün için hazırlıklara başlayan Yavuz Çelikdede, önceki akşam iftardan kısa süre önce av tüfeğini alarak doldurmaya başladı. Evdekilerin sorması üzerine domuzlar için hazırladığını söyleyen genç adam daha sonra bahçeye çıktı. Kısa bir süre sonra tüfek sesi duyan ev halkı dışarı çıktıklarında Yavuz Çelikdede'yi karnından vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi ve soruşturma sonrasında, gencin cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Kendi canına kıydığı düşünülen gencin cenazesinin, Karanlıkdere camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
SON DAKİKA: Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var: Kazanın detayları ortaya çıktı
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu
SON DAKİKA: Ankara'dan Atina'ya tatbikat yanıtı!
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
Nereye mi gidiyoruz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Av tüfeği ile vurulan genç kurtarılamadı! Düğününe 4 ay vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA