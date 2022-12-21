Av tüfeğiyle çifti öldüren zanlının talebi reddedildi

Fethiye'de 6 yıl önce 9 Mart tarihinde av tüfeği ile öldürülen Cahit ve Hatice Paslı çifti cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan Muhammet Ali V. yargılandığı Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma da tahliye talepleri reddedildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada olay günü motosikleti ile cinayetin olduğu yerden geçmekte olan milli motosiklet sporcusu Serkan Özdemir'de tanıklık yaptı.Özdemir 'Taşyaka mevkiinden Oluklu yoluna girdikten 4-5 kilometre orman yolunda karşımdan gelen araç ile karşılaştım. Koyu renkli bir araçtı. Daha sonra Amerika'dan gelen öğrencim ile birlikte bu yolda giderken saat 11.05 gibi yol kenarında 2 kişinin yattığını gördüm. Hemen akabinde saat 11.09'da yetkililere bilgi verdim. İlk aşamada motor kazası olduğunu düşündüm.Yanlarına gidip baktığımda ise cinayet olduğunu anladım. Yarım saat yada 45 dakika sonra da ambulans ve güvenlik kuvvetleri geldiler' ifadelerinde bulundu.
Fethiye'nin Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016'da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çoban çifti, o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu Serkan Özdemir antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlenmişti. Cinayetle ilgili faillerin tüm araştırmalara rağmen bulunamaması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. Bu arada çiftin yakınları Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılıp, günlerce olayın aydınlatılıp katil yada katillerin bulunması için yayınlara katıldı. Jandarma yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili olarak Paslı çiftinin arkadaşı olduğu öğrenilen Muhammet Ali V.'yi yakalayıp sorguladıktan sonra adliyeye sevk etti. Tutuklanan Muhammed Ali V. Eşen Kapalı Cezaevine gönderilmişti.
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Muhammet Ali V. SEGBİS ile katıldığı duruşmada suçsuz olduğunu tekrarladı.Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin avukatları Bülent Demen,Coşkun Deniz ile Hatice Paslı'nın babası Baki Koç ve çiftin çocukları Ayşenur Paslı ile Tolga Paslı da katıldı. Duruşmada milli motosiklet sporcusu Serkan Özdemir tanık olarak dinlendi. Özdemir ''Taşyaka mevkiinden Oluklu yoluna girdikten 4-5 kilometre orman yolunda karşımdan gelen araç ile karşılaştım. Koyu renkli doblo tarzında bi araçtı. Daha sonra Amerika'dan gelen öğrencim ile birlikte bu yolda giderken saat 11.05 gibi yol kenarında 2 kişinin yattığını gördüm. Hemen akabinde saat 11.09'da yetkililere bilgi verdim. İlk aşamada motor kazası olduğunu düşündüm. Yanlarına gidip baktığımda ise cinayet olduğunu anladım. Yarım saat yada 45 dakika sonra da ambulans ve güvenlik kuvvetleri geldiler. Maktüllere hiçbir şekilde dokunmadım. Motorlarına da dokunmadım. Sadece o anda 45-50 saniye kadar video çektim" dedi.
Mahkeme başkanı ve savcının yanı sıra avukatların sorularını da cevaplandıran Serkan Özdemir 'Görmüş olduğum aracın rengini tam olarak hatırlayamıyorum. Koyu renkli, arkası doblo tarzı bir araçtı. İçinde de orta yaşlı bir kişi vardı. Olay yerine vardığımızda motor çalışmıyordu. Kontak açıktı. Sinyal çalışır vaziyetteydi. Sinyalde uyarı sesi vardı. Oradan birileri geçip görmemesi mümkün değildi. Profesyonel olarak yarışan milli bir sporcuyum. Cesetleri bulduğum andaki pozisyonlarına ilişkin TV programında similasyonunu yaptık. Maktüllerin bulunduğu şekil itibari ile normal bir düşüş şekli değildi. Kadının ve erkeğin üzerindeki kıyafetleri hatırlıyorum. Düştükleri zaman kıyafetlerde ve motorda hasarlar olması lazım. Maktüllere baktığımda kazaya ilişkin belirti göremedim. Bunun hareket halinde vurulmadıklarını düşünüyorum. Yada çok düşük bir hızdayken vurulmuş da olabilirler. Yani normal bir motor düşmesi şeklinde değillerdi" diye konuştu.
Ayrıca duruşmada cinayetin olduğu dönemde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevli yetkililerden tanık K.B ve M.D'de SEGBİS ile bağlanıp o dönemde getirilen kartuş ile ilgili soruları cevaplandırdılar. Duruşmada S.A isimli tanıkta olayla ilgili olarak bildiklerini anlattı. S.A, "Ben olay tarihinde amcamın oğlunun yanına gitmek için köy dışına çıktığımda R.K isimli kişiden telefon geldi. Muhtarın telefonunu sorup Mendos'da 2 kişinin vurulduğunu söyledi. Bende bana ambulansçının numarasını at dedim. Bana numarayı gönderdi. Ambulansçıyı aradım. Kısa boylu bir bayan bir erkek olduğunu söyledi. Bende tahminen Cahit Paslı olduğunu düşündüm. Motor olarak Mez motor sadece onda vardı. R.K bana telefon etmeseydi o an ben olanlardan haberdar olmayacaktım. O an saate bakmadım. Saat 09.00-10.00 gibi olduğunu söylemişim. Emniyetin bana söylediğine göre R.K 11.12'de beni aramış. Muhtar veya Mitat'ı hangi numaradan aradığımı hatırlamıyorum. Ambulansçıyı aradıktan sonra muhtarı aradım. Benim maktüllerle aram çok iyiydi. Hiçbir sorunum yoktu. Öldürülmeden 10-15 gün öncesinde Cahit'i aradım.Benden yem torbası istemişti. Bu yüzden aramış olabilirim' diye konuştu.
Maktül Hatice Paslı'nın acılı babası Baki Koç'da, "Cinayet olduktan 3-5 gün sonra tanık S.A benim önümü kesip arkamdan gelerek 'Benim bu işle alakam yok' " ifadelerinde bulundu.
Bende alakan yoksa neden kaçıyorsun dedim. O da bana 'Arada sen olmasan damat tarafının işini göreceğim' dedi.
Tanık S.A'nın konuşmaları yalandır. Gece gündüz evimin etrafında dolaşıyor.Bana göz dağı vermektedir' dedi.
Tanık S.A ise bu söz üzerine ben Baki abiyi yolda gördüm. Bu işleri çok saptırıyorsunuz. İlgim yok dedim. Kimseyi de tehdit etmedim. Cinayetle suçlandım. Programdan sonra ifadeye çağırıldım. Sosyal medyadan paylaşım yaptım. Kimseye bir mesaj vermeye çalışmadım. Sonra da sildim" şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık Muhammet Ali V.ise "Ben suçsuz olarak yatıyorum. Ben masumum derken maktül çiftin kızı Ayşenur Paslı'da tanık olarak dinlenen S.A ile babasının arasında samimiyetinin olmadığını, evinin çok uzakta olduğunu, babasının yanında da hiç görmediğini söyledi. Duruşma sonunda tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin tutukluluğunun devamına karar verilirken, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri tarihe ertelendi.