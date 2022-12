Av tüfeğiyle çifti öldüren zanlının talebi reddedildi

Mahkeme başkanı ve savcının yanı sıra avukatların sorularını da cevaplandıran Serkan Özdemir 'Görmüş olduğum aracın rengini tam olarak hatırlayamıyorum. Koyu renkli, arkası doblo tarzı bir araçtı. İçinde de orta yaşlı bir kişi vardı. Olay yerine vardığımızda motor çalışmıyordu. Kontak açıktı. Sinyal çalışır vaziyetteydi. Sinyalde uyarı sesi vardı. Oradan birileri geçip görmemesi mümkün değildi. Profesyonel olarak yarışan milli bir sporcuyum. Cesetleri bulduğum andaki pozisyonlarına ilişkin TV programında similasyonunu yaptık. Maktüllerin bulunduğu şekil itibari ile normal bir düşüş şekli değildi. Kadının ve erkeğin üzerindeki kıyafetleri hatırlıyorum. Düştükleri zaman kıyafetlerde ve motorda hasarlar olması lazım. Maktüllere baktığımda kazaya ilişkin belirti göremedim. Bunun hareket halinde vurulmadıklarını düşünüyorum. Yada çok düşük bir hızdayken vurulmuş da olabilirler. Yani normal bir motor düşmesi şeklinde değillerdi" diye konuştu.

Ayrıca duruşmada cinayetin olduğu dönemde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevli yetkililerden tanık K.B ve M.D'de SEGBİS ile bağlanıp o dönemde getirilen kartuş ile ilgili soruları cevaplandırdılar. Duruşmada S.A isimli tanıkta olayla ilgili olarak bildiklerini anlattı. S.A, "Ben olay tarihinde amcamın oğlunun yanına gitmek için köy dışına çıktığımda R.K isimli kişiden telefon geldi. Muhtarın telefonunu sorup Mendos'da 2 kişinin vurulduğunu söyledi. Bende bana ambulansçının numarasını at dedim. Bana numarayı gönderdi. Ambulansçıyı aradım. Kısa boylu bir bayan bir erkek olduğunu söyledi. Bende tahminen Cahit Paslı olduğunu düşündüm. Motor olarak Mez motor sadece onda vardı. R.K bana telefon etmeseydi o an ben olanlardan haberdar olmayacaktım. O an saate bakmadım. Saat 09.00-10.00 gibi olduğunu söylemişim. Emniyetin bana söylediğine göre R.K 11.12'de beni aramış. Muhtar veya Mitat'ı hangi numaradan aradığımı hatırlamıyorum. Ambulansçıyı aradıktan sonra muhtarı aradım. Benim maktüllerle aram çok iyiydi. Hiçbir sorunum yoktu. Öldürülmeden 10-15 gün öncesinde Cahit'i aradım.Benden yem torbası istemişti. Bu yüzden aramış olabilirim' diye konuştu.

Maktül Hatice Paslı'nın acılı babası Baki Koç'da, "Cinayet olduktan 3-5 gün sonra tanık S.A benim önümü kesip arkamdan gelerek 'Benim bu işle alakam yok' " ifadelerinde bulundu.

Bende alakan yoksa neden kaçıyorsun dedim. O da bana 'Arada sen olmasan damat tarafının işini göreceğim' dedi.