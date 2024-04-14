Av yasağı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun sona erdiğini belirterek, sezonun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini bildirdi. Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yarın sona erecek 2023-2024 balıkçılık av sezonunu değerlendirdi. Denizlerde av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olacağını ve avcılık yapmaya devam edebileceğini kaydeden Yumaklı, 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceğine işaret etti. Yumaklı, "2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti. Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edilmiş ve ülkemize döviz girdisi sağladı." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, av yasağının uygulandığı dönemde, halkın yaz sezonu boyunca küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini vurguladı.