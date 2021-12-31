Avcılar Belediyesi’ne “Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme! Belediyeler imamı ve 12 şüpheli tutuklamaya sevk edildi!

SON DAKİKA! Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında | Video

13 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 17 şüpheliden 13'ü savcılık sorgularının ardından, "ihaleye fesat karıştırma" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklama istemiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SON DAKİKA! Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında | Video

22 MİLYON LİRALIK 80 İHALE ALMIŞ

Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporu, en önemli deliller arasında bulunuyor. Raporda, Avcılar Belediyesi'nin iki ihalesiyle ilgili Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler yer aldı. Raporda, Erkan Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi.