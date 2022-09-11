Avcılar’daki kazada yaralanan metrobüs şoförünün kardeşi: Ameliyat oldu, bilinci açık

"ŞU AN HAYATİ TEHLİKESİ ÇOK DÜŞÜK"



Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Bugün yanına gittiğimizde bilinci açıktı, su istiyordu. Bir iki gün daha yoğun bakımda takibi yapılacak. Darbeye bağlı yaralanması olmuş. Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş. Kazayla ilgili bir şey söylememiş, biz de soramadık. Sadece sağlık durumu ile ilgileniyoruz. Salı günü servise alınması bekleniyor, şu an hayati tehlikesi çok düşük"