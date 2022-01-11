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Giriş Tarihi: 12.1.2022

AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli

AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl (65), 4 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı. Omicron varyantına yakalandığı belirlenen Prof. Dr. Kurugöl, "Son derece hafif atlatıyorum. Aşı yaptırmamış olmasaydım ya yoğun bakımda olurdum ya da şu an daha kötü şeyler yaşıyordum. İlk çıktığı gün yani 31 Aralık'ta 5'inci doz aşımı oldum. Çok dikkat etmeme rağmen toplumda çok yaygın olduğu için virüs bana da bulaştı. Daha önce 5'inci dozu almış olsaydım, enfekte olma riskim az olabilirdi. Şunu herkes bilmeli. Aşıların durumu Omicron'a karşı bulaşı önlemede çok etkili ve yeterli değil. Ancak aşılar, hastalığın çok çok hafif seyretmesinde etkili" diye konuştu. Kapalı alanda virüsün daha hızla yayıldığını hatırlatan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları dedi: "Önümüzdeki günlerde sömestir tatili olacak. Çocuklar tiyatro ve sinema gibi yerlere gidecek. Bu nedenle bu alanlarla AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli. Toplu taşımada da insan trafiği çok arttı. Kademeli mesai yapılırsa bu da fayda sağlayacaktır. En son kapanması gereken yerler okullardır. Ancak vakaların da bu kadar çok artması nedeniyle sömestir tatilini bir hafta öne çekersek bu yükselişi kırmada çok faydalı olacaktır." DHA

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AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
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