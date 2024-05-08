AVM’de çanta çalan çocuğun 96 suç kaydı çıktı

Bakırköy'de bir AVM'ye giden R.R.M., bir mağazada alışveriş yaparken çantasını çaldırdı. Durumu fark edince hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin dükkanın içinde müşteri gibi dolaştıkları, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

15 YAŞINDA 96 KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler N.T.(15), A.B.(15) ve onlara gözcülük yaptığı tespit edilen A.H.T.(10) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden N.T.'nin daha önceden 96, A.B. ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Henüz 10 yaşındaki şüpheli A.H.T.'nin ise daha önceden 6 kez benzer suçlardan yakalandığı ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 yaşındaki A.H.T. serbest bırakıldı.