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Giriş Tarihi: 8.5.2024 15:07 Son Güncelleme: 8.5.2024 15:35

AVM’de çanta çalan çocuğun 96 suç kaydı çıktı

İstanbul Bakırköy’de bir alışveriş merkezi içinde alışveriş yapan mağdura ait içinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira para dolu çantayı çalan 3 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk oldu. 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AVM’de çanta çalan çocuğun 96 suç kaydı çıktı

Bakırköy'de bir AVM'ye giden R.R.M., bir mağazada alışveriş yaparken çantasını çaldırdı. Durumu fark edince hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin dükkanın içinde müşteri gibi dolaştıkları, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

15 YAŞINDA 96 KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler N.T.(15), A.B.(15) ve onlara gözcülük yaptığı tespit edilen A.H.T.(10) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden N.T.'nin daha önceden 96, A.B. ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Henüz 10 yaşındaki şüpheli A.H.T.'nin ise daha önceden 6 kez benzer suçlardan yakalandığı ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 yaşındaki A.H.T. serbest bırakıldı.

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AVM’de çanta çalan çocuğun 96 suç kaydı çıktı
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