Avrupa’da sokak iftarları ve ramazan eğlenceleri

İngiltere'de Ramazan Çadırı Projesi'yle ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, başkent Londra'nın ünlü kütüphanesi British Library'de toplu iftar verildi. Kütüphane içinde ezan okundu, dua edildi ve cemaatle teravih namazı kılındı.Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yöneticileri, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi. Hollanda'da tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht tren garına yürüme mesafesindeki "Cami Meydanı" diye adlandırılan alanda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklar, camilerde düzenlenen iftar etkinliklerinde Nasreddin Hoca gösterisi ve geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunlarıyla keyifli vakit geçiriyor. AA