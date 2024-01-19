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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Avukat babanın hazin sonu

Basketbol oynamasını yasakladığı için avukat olan babasına öfkelenen K.K., büyük bir vahşet gerçekleştirdi. Karne almak için annesiyle birlikte evden çıkan ve kısa bir süre sonra bir bahaneyle eve dönen genç, uyuyan babasını 20 bıçak darbesiyle katletti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avukat babanın hazin sonu
İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören ve okulun basketbol takımında oynayan 15 yaşındaki K.K., dersleri kötü gittiği için basketbol oynamasını yasaklayan avukat babası Fatih Gürbüz K.'yı bıçakla öldürdü.
Önceki akşam da baba oğul arasında yine tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından K.K. öfkeli şekilde odasına kapandı. K.K. dün sabah karne gününde, saat 06.00 sıralarında annesiyle birlikte okula gitmek üzere uyandı. K.K. dışarı çıkarlarken annesine, 'Anne yukarı çıkıp geliyorum' dedi ve daha sonra yukarı çıktı. Yukarı çıktığında da eline geçirdiği bıçakla yatak odasına yöneldi. İçeri girdiğinde de bıçağı babası Fatih Gürbüz K.'ya birkaç defa sapladı. Bir süre aşağı gelmeyince annesi de yukarı çıktı. Eşini yatak odasında kanlar içinde buldu.



"ANNESİ YARDIM İSTEDİ"
Oğlunun elinde de kanlı bıçak vardı. Anne hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Baba Fatih Gürbüz K.'nın 20 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. da eve gelen polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kanlı bıçağa da el konuldu. Babanın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. K.K.'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, "Babam derslerimin iyi olmaması nedeniyle basketbol oynamamı yasakladı. Beni takımdan da aldı. Bu nedenle çok öfkelendim ve olay yaşandı" dediği iddia edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Avukat babanın hazin sonu
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