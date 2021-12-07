Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası

Ankara'da, Tüketici Mahkemesi, geçen yıl kasımda kendilerine başvuran avukat Sami Kabadayı'nın vadeli ve vadesiz hesap hareketleri ile Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ni özel bankadan talep etti. Ancak banka yanlışlıkla Kabadayı'nın 2017'de çektiği krediyle ilgili Tüketici Kredi Sözleşmesi'ni mahkemeye gönderince olanlar oldu. Kredinin gün yüzüne çıkmasının ardından aynı zamanda avukatı olan karısı Elif Kabadayı'nın bu krediden haberi olmadığını ve bankanın yaptığı yanlışlık yüzünden eşiyle birlikteliğinin bozulduğunu ifade eden Kabadayı, bankaya 5 bin liralık tazminat talebinde bulundu. Banka kabul etmedi. Kabadayı bu kez durumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) ihbar etti. İnceleme başlatan KVKK, bankaya 150 bin lira para cezası kesti.