Avukata önce özür sonra kurşun

Konya'nın Akşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Manavdan çıktıktan sonra tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan avukat Aydın Ceylan, bacağından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ceylan'ın tedavisi sürüyor. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yapılan incelemelerde iki şüphelinin Mersin'den kiraladıkları otomobille geldikleri, burada aracın plakasını değiştirdikleri belirlendi. Ceylan'ın bir manava girmesini fırsat bilen şüphelilerden biri, kendisini yakından takip edip, sıkıştırmaları nedeniyle Ceylan'dan özür dilediği, Ceylan'ın da daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledikten sonra aracına doğru yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı belirlendi.