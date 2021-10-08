Avukatı bacağından vurdu! ‘Öyle gerekiyordu, açıklama mı yapmak zorundayım’ dedi

Konya Adliyesi otopark girişinde dün meydana gelen olayda, avukat Abdulkadir İnci hacze gittiği H.Ö.'nün oğlu Kadir Öztaş ve yanında bulunan arkadaşı İsmail Elmamağaç ile görüştü. Şüpheliler kendilerinin de adliyeye gideceğini söyleyerek avukatın otomobiline bindi. Araçta çıkan tartışmada İsmail Emamağaç, avukat İnci'yi sağ bacağından vurdu. Kaçmaya çalışan her iki şüphelide kaçamadan polis tarafından yakalandı.