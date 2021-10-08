Avukatı bacağından vurdu! ‘Öyle gerekiyordu, açıklama mı yapmak zorundayım’ dedi

Konya Adliyesi otopark girişinde dün meydana gelen olayda, avukat Abdulkadir İnci hacze gittiği H.Ö.'nün oğlu Kadir Öztaş ve yanında bulunan arkadaşı İsmail Elmamağaç ile görüştü. Şüpheliler kendilerinin de adliyeye gideceğini söyleyerek avukatın otomobiline bindi. Araçta çıkan tartışmada İsmail Emamağaç, avukat İnci'yi sağ bacağından vurdu. Kaçmaya çalışan her iki şüphelide kaçamadan polis tarafından yakalandı.
'ÖYLE GEREKİYORDU'
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail Elmaağaç, avukatı neden vurdun sorusuna, 'Öyle gerekiyordu kardeşim, açıklama mı yapmak zorundayım' diyerek cevaplaması dikkat çekti.
Şüphelilerin avukatın kaza yapması için seyir halindeyken direksiyonu da sağa sola çevirdikleri bu nedenle avukat İnci'nin ters şeride girerek durabildiği öğrenildi.
AVUKATIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan ameliyat edilen avukat İnci'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.