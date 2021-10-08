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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:28 Son Güncelleme: 8.10.2021 11:43

Avukatı bacağından vurdu! ‘Öyle gerekiyordu, açıklama mı yapmak zorundayım’ dedi

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Avukatı bacağından vurdu! ‘Öyle gerekiyordu, açıklama mı yapmak zorundayım’ dedi

Konya’da adliye otopark girişinde avukat Aldulkadir İnci’yi (42) bacağından vurarak yaralayan İsmail Elmaağaç (21) ve arkadaşı Kadir Öztaş (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Elmaağaç, basın mensuplarının 'Avukatı neden vurdun? sorusuna, ‘Öyle gerekiyordu kardeşim, açıklama mı yapmak zorundayım’ diye cevaplaması dikkat çekti.

Konya Adliyesi otopark girişinde dün meydana gelen olayda, avukat Abdulkadir İnci hacze gittiği H.Ö.'nün oğlu Kadir Öztaş ve yanında bulunan arkadaşı İsmail Elmamağaç ile görüştü. Şüpheliler kendilerinin de adliyeye gideceğini söyleyerek avukatın otomobiline bindi. Araçta çıkan tartışmada İsmail Emamağaç, avukat İnci'yi sağ bacağından vurdu. Kaçmaya çalışan her iki şüphelide kaçamadan polis tarafından yakalandı.



'ÖYLE GEREKİYORDU'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail Elmaağaç, avukatı neden vurdun sorusuna, 'Öyle gerekiyordu kardeşim, açıklama mı yapmak zorundayım' diyerek cevaplaması dikkat çekti.

Şüphelilerin avukatın kaza yapması için seyir halindeyken direksiyonu da sağa sola çevirdikleri bu nedenle avukat İnci'nin ters şeride girerek durabildiği öğrenildi.

AVUKATIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ameliyat edilen avukat İnci'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Avukatı bacağından vurdu! ‘Öyle gerekiyordu, açıklama mı yapmak zorundayım’ dedi
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