Avukatı beyzbol sopası ile darp etti: Tahliye oldu!

Olay 26 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Karakuş'a husumet beslemeye başlayan Murat Y. evinin önünde beyzbol sopasıyla Karakuş'u darp etti. Başının çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Karakuş tedavisinin ardından Murat Y.'den şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Y.'nin 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Murat Y. bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki Osman Karakuş, tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

TARTIŞMA WHATSAPP GRUBUNDA BAŞLAMIŞ

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Murat Y. " Osman Karakuş ile kapı komşusuyuz. Müştekiyi İlk olarak 2014 yılında tanıdım. O dönem binada yöneticiymiş, müşteki bize karşı husumet beslemektedir. Olayın yaşandığı dönemde binada apartman yöneticisi seçimi ve bina toplantısı vardı. Osman, benim katılacağımı öğrenince toplantıya gelmemiş. Toplantı bittikten sonra Whatsapp grubunda benim kişisel bilgilerimi paylaştığını gördüm, bunun üzerine gruba kişisel verilerimin izinsiz paylaşılmasından dolayı yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. Ayrıca Whatsapp grubunda 'Erkek adam gelir yüzümüze konuşur, arkamızdan iş çevirmez' şeklinde paylaşım yaptım. Müşteki aynı grupta 'benim kimseden korkum yok, toplantıya şu gerekçeyle katılmadım' gibisinden bir şeyler yazmıştı. Bana karşı hakaret içerikli paylaşım yaptı, bende o zaman aşağıya in konuşalım diye gruba yazdım ancak orada konuşalım kelimesi yanlış çıkıp kapışalım şeklinde olmuştu. Ben onu o sırada fark bile etmedim. O da tamam deyince binanın garaj kısmına inmek için evden dışarı çıktım, tam o sırada müştekinin eşinin de evlerinin önünde olduğunu gördüm, bana 'Allah belanızı versin, hepinizi geberin' gibisinden sözler söyledi, evden çıkarken yanıma herhangi bir şey almamıştım. Osman karşıma çıktı, elinde sopa ile aniden sağ kulağımın olduğu bölgeye vurdu, sonra tekrar hamle yapıp yine baş bölgeme sopa ile vurdu, aldığım darbenin etkisi ile yere düştüm. Aramızda sopayı karşılıklı çekiştirdik ve sopa benim elimde kaldı, sopayı aldıktan sonra ayağa kalkıp karşı tarafı uzaklaştırmak için salladım, o sırada sopa müştekiye isabet etti mi onu bilmiyorum" dedi.

"BANA KOMPLO KURDU"

Sanık Murat Y. savunmasına "Olay günü müşteki benimle baş edemeyeceğini bildiği için yanında beyzbol sopasıyla otoparka inmiş. Ben söylediğim gibi ne sopayla ne de bıçakla aşağıya inmedim. Zaten bıçak yoktu. Olay sırasında müştekinin eşinin cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde benim elimde görünen sopa müştekinin otoparka inerken yanında getirdiği sopadır. O sopa bana ait değildir. Olay sırasında müştekinin elinden aldım. Müşteki bu işin eğitimini aldığı için bana komplo kurmuştur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kafasını bir yerlere çarpmış olabilir" şeklinde devam etti.

"KAFAMA 32 DİKİŞ ATILDI, BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Müşteki Osman Karakuş ise ifadesinde "ben 22 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yaptım, sonrasında sağlık nedeniyle malülen emekli oldum. Eğer sopa benim elimde olsaydı olay çok başka bir şekilde olurdu. Sanık sopa ile aniden hamle yaptı, ben engellemek için vücut bölgesine sarıldım sopayı almak istesem de alamadım, zaten darbeyi de almıştım. Grupta 'Aşağıya in kapışalım' diye mesaj attı, orada mesajın atılması birazda zoruma gitti. Açıkçası kavga edeceği aklıma gelmiyordu. Bina sakinlerinden başkaları da gelir olaylar büyümez diye düşündüm. Olayların büyümeyeceğini düşündüğüm için yanıma da herhangi bir şey almadan binanın kapalı otoparkına indim. Sanık arkadan elinde beyzbol sopasıyla gelip aniden kafa bölgemi hedef alıp hamle yaptı. İlk hamle yapınca ben kafamı çektim, o sırada sopa omuzuma ve kol kısmıma isabet etti. Sonra sanık kafa bölgemi hedef alıp arka arkaya sopayla vurmaya başladı. Kafama toplam 32 dikiş atıldı, ayrıca vücudumun beden kısmında da morluklar ve darp izleri vardır, şikayetçiyim. Sanık olay sırasında beni öldürmeye çalışmıştır" dedi.

Cumhuriyet Savcısı sanığı tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanığın üzerine atılı olan suçun değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle adli kontrol uygulayarak, tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"TAHLİYEYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Basın açıklamasında bulunan Osman Karakuş "Öldürmeye teşebbüs eden sanığın maalesef basit bir yaralama suçundan yargılanması söz konusu. Olayda özellikle baş bölgesinin hedef alınması, başına gelen darbelerin sayısı ve yoğunluğu dikkate alındığında bunun basit yaralama olmadığı. Öldürme kastıyla hareket edildiği çok açıkken mahkeme tanık beyanlarıyla yanıltılmıştır. Tanıklar baskı altında gerçeği gizlediler. Biz bu olayın arkasındayız tahliye itirazda edeceğiz" şeklinde konuştu.