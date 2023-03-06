Avukatın enkazda ‘dosya’ nöbetinde 21’inci gün; yağmur tehlikesi





'TEK BAŞIMAYIM, BERBAT DURUMDAYIM'

21 gündür aynı kısır döngü olduğunu vurgulayan Meşe, "Bugün yağmur yağacak, enkazın üzerini kapatmak istiyorum. Fakat enkazın tasfiye yapılması lazım. Rüzgar da şiddetli ve evrakın birçoğu uçuşuyor. Yol boyunca savrulan evrakı görüyorsunuz. Brandaları getirttim ama tek başıma nasıl sereceğimi bilmiyorum. Fiilen ve fiziken sermem imkansız. Tek başımayım, berbat durumdayım. Yağmur yağdığında bütün bu bekleyişin hiçbir anlamı olmayacak; hepsi imha olacak. Bana, herkes diyor ki; yenildin. Kabul etmeliyim mi, bilmiyorum, ama etmeyeceğim. Ve herkes bana soruyor; neden buradasın. Ben de 'Siz neden burada değilsiniz' diyorum" dedi.