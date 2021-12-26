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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:51 Son Güncelleme: 26.12.2021 13:59

Avukatları sevindiren haber

İLKER TURAK İLKER TURAK
Avukatları sevindiren haber

Avukatların UYAP sistemi üzerinden yapacakları sorgulamalardan ücret alınmaması uygulaması uzatıldı.

Avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi sistemi üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulama 1 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

Adalet Bakanlığınca, avukatların iş yoğunluğunu azaltan, emek ve zamandan tasarruf sağlayan uygulama üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulamanın uzatılması kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Gül'ün onayıyla, UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan sorgulamaların ve Merkezi Takip Sisteminin oluşturacağı iş yükünün gerçek ortamda tespiti ile kullanıcıların yeni arayüze alışarak sistemi yakından tanımalarının sağlanması amacıyla, kullanıcılardan gelen talepler de dikkate alınarak sorgulamalardan ücret alınmamasına ilişkin karar bir kez daha uzatıldı. Alınan kararla, dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından ücret alınmamasına ilişkin yeni süre 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.

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Avukatları sevindiren haber
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