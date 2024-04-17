Avukatların tartışması adliyelik oldu

İzmir'de, geçen 13 Mart'ta Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira artışından kaynaklanan anlaşmazlıkla ilgili görülen duruşmada taraf olan avukat Ceng Düzgüner, duruşmadan çıktıktan sonra karşı tarafın avukatı olan Ersin Sel ile birlikte çalışan avukat Tuğba Özyürek'in yanına gitti. İddiaya göre Düzgüner, Özyürek'e yaklaşarak, Ersin Sel hakkında "Ersin, kızıma terbiyesizlik yaptı. Onu gördüğümde paramparça edeceğim. Keşif günü o görecek. Onu döveceğim. Bunları aynen kendisine ilet" dedi. Tuğba Özyürek de yaşananları Ersin Sel'e anlattı.Bunun üzerine avukat Şener Şen aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başvuran Ersin Sel, şikâyetçi oldu. Müvekkili Ersin Sel hakkında koruma kararı da talep eden Şen, avukat Tuğba Özyürek'in dinlenmesini istedi.