Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Yılın ilk Ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. İkinci Ay Tutulması ise Kasım ayında yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıktığı tutulmanın etkileri merak edilirken aynı zamanda Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı.
AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın ilk Ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. İkinci ay tutulması ise 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.