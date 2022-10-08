Haberler Yaşam Haberleri Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 8.10.2022 13:46

Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Yılın en önemli gök olaylarından biri Ay tutulması olacak. Ekim ayında gerçekleşecek Güneş tutulması sonrasında Kasım ayında yılın ikinci Ay Tutulması gerçekleşecek. Doğa ve gökyüzü olaylarını yakından takip edenler bu nedenle “Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler.

Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Yılın ilk Ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. İkinci Ay Tutulması ise Kasım ayında yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıktığı tutulmanın etkileri merak edilirken aynı zamanda Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın ilk Ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. İkinci ay tutulması ise 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA