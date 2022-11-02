Yılın ikinci Ay Tutulması tarihi, saati ve etkilerine yönelik araştırmalar başladı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan izlenebilecek olan tutulma doğa ve göksel olayları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Dünya'nın Ay ile Güneş arasında girmesi sonucu yaşanan astronomik olay olarak nitelendirilen Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Yılın ikinci Ay Tutulması etkileri nelerdir ve hangi ülkelerden görülecek?