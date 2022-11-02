Yılın ikinci Ay Tutulması tarihi, saati ve etkilerine yönelik araştırmalar başladı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan izlenebilecek olan tutulma doğa ve göksel olayları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Dünya'nın Ay ile Güneş arasında girmesi sonucu yaşanan astronomik olay olarak nitelendirilen Ay Tutulması ne zaman yaşanacak ve saat kaçta? Yılın ikinci Ay Tutulması etkileri nelerdir ve hangi ülkelerden görülecek?
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
2022 TAM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Tam Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan görülse de Türkiye'den izlenemeyecek. Çünkü tutuma gündüz saatine denk geleceğinden hava aydınlık olacak.Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.
AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?
Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.