Ayağı sıkışan çocuğu annesi kurtarmaya çalıştı

İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde perşembe günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M. Litman ile birlikte alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.Litman'nın sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. A.M.L'nin 3 parmağının koptuğu sağ ayağı, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldü. Kopan üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. Parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince çocuk özel bir hastaneye sevk edildi.
Kapatılan yürüyen merdivene 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı.
DEHŞET ANLARI ANNENİN ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞMASI KAMERADA GÖRÜLDÜ
Dehşet anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesi ile birlikte merdivenden inen A.M.L.'nin ayağının sıkıştığı, annesinin çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çevredekilerin yardım etmek için ailenin yanına gittiği ve panik anları yer aldı.