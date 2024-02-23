Ayağına taş bağlayıp, köprüden atmayı denemişler

Lapseki'de kısa bir süre önce tartıştığı eşinden ayrılarak baba ocağına dönen iki çocuk annesi Saliha Gizem Y. 18 Şubat tarihinde Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki belediye çöplüğünde gömülmüş halde bulundu. Eşini çamaşır ipiyle öldürdüğünü itiraf eden Fırat Y. ve ona yardım eden kardeşi Yağız Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kardeşin, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"Arabada tartıştık"

Eşiyle evliliği boyunca tartışmalar yaşadığını ve geçen hafta anlaşmalı boşanma için gerekli evrakları imzaladıklarını söyleyen Fırat Y. cinayeti tüm detaylarıyla anlattı. Fırat Y, "Olay günü, nüfus cüzdanını verme bahanesiyle eşim Saliha Gizem Y.'yi aradım ve arabaya çağırdım. Arkada ise kardeşim oturuyordu. Evliliğimizden ve sorunlardan bahsettik. Konuşurken sürekli eşim beni suçluyordu. Konuşmalar sırasında gerilmeye başladım. Biranda kendimi kaybettim. Bağırmaya başladım. Cebimde olan siyah ipi çıkardım. Bu ipin yanımda olma nedeni iş yaparken lazım olması. Öldürmek için gitmedim. Bir anlık öfke ile ipi boynuna doladım ve tüm gücümle çekmeye başladım. Eşim baya direndi. Bir süre sonra da hareketsiz kaldı" dedi.

"Ölmesini istedim, bekledim"

Cinayet sonrasını da soğukkanlıca anlatan katil zanlısı Fırat Y. "Eşimin yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Nefes alıyordu. Hırıltılar geliyordu. Arabayı çalıştırıp Lâpseki kordon boyuna doğru çıktım. Yolda eşim yaşıyordu. Ama onun ölmesini istiyordum. Bir süre orada kardeşimle ölmesini bekledim. Kardeşim "ikimizi de yaktın" diyordu. Araçtan inip bir süre düşündüm. Tekrar araca bindiğimde artık eşim ölmüştü. Koltuğu arkaya doğru yatırıp kardeşimin yardımıyla eşimi arka koltuğa geçirdik. Kardeşim ön koltuğa geldi. Birkaç köy gezdik. Cesetten kurtulmak istiyordum. Kardeşime sordum yanıt vermedi. Birkaç köy gezdik. Ama bulamadık. Cesedi bıraktığım yerde parçalanmasını istemiyordum. Set boyuna doğru arabamı sürdüm. Yolda su arkı gibi geniş bir çukur gördüm. Kardeşimin yardımıyla cesedi indirdik. Sonra onu bırakıp köyden kürek temin edip üzerini toprakla örttük" diye konuştu.

"Aileme anlattım"

Arabayı teslim edip kardeşiyle eve gittiklerini de anlatan Fırat Y., "Sabah uyanıp kahvehaneye geçtim. Eşimin kayınpederi aradı ve Gizem'i sordu. Sonra kahveye geldi. Onu ikna etmek için evimize ve ananemin evine götürdüm. İkna oldu ve köyden ayrıldı. Daha sonra ailem beni sıkıştırdı. Gizem'i öldürdüğümü aileme itiraf ettim. Kaçabileceğim kadar kaçarım" dedim. Sonra polisler geldi" dedi.

"95 kiloydu kaldıramadık"

Abisi Fırat Y.'nin verdiği bilgiler dışında olay sırasında ve daha sonra yaşananları soğukkanlıca anlatan Yağız Y. ise, abisinin iddia ettiğinin aksine yengesinin abisini kızdıracak hiçbir kötü söz söylemediğini anlattı. Yağız Y. ifadesinde, "Arabada tartışmaya başladılar. Yengem abimi kışkırtacak, tahrik edecek hiçbir şey söylemedi. Müdahale etmeye çalıştım. Fakat abim "sen karışma" deyince sadece olanları seyrettim. Abimin içinden canavar çıkmış gibiydi, cebinden çıkardığı ipi yengemin boynuna doladı. 15 dakika gücü bitene kadar sıktı. Yengemden sadece hırıltı geliyordu, bir süre arabayla gezdik. "Abim yengemi kontrol etti ve "öldü" dedi. Yengemi arkaya yatırdık. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam ettik. Ben sadece "beni yaktın abi" diyebiliyordum. Abim ise "Şimdi ne yapacağız" diye tekrarlayıp duruyordu. Anlamsızca köy yollarında dolaştık. Bir taraftan da aracın sahibi arayıp duruyordu. Abim aracı durdurup yengemin telefonunu kırdı ve ormana fırlattı. Güvemalan'dan Çavuşköy'e geçtik. Köprü de durduk. Abim yengemi köprüden aşağıya atacağımızı söyledi.

Önce montuna taş bağlayıp montu dereye attık. Yengem 95- 100 kilo civarında, araçtan zorla indirdik. Ayağına taş bağladık. Fakat daha fazla kaldıramadık. O yüzden bundan vazgeçtik. Tekrar araca bindirdik. Yolda bir çukur gördük. Oraya gömdük" dedi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan talihsiz kadının son görüntüleri de ortaya çıkı. Oturduğu apartmanın yan tarafında bulunan bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde talihsiz kadınının önce apartmanın önüne çıktığı daha sonra park halindeki otomobile doğru koştuğu görülüyor.