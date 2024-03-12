"Ayakkabı Kent Projesi"nde sona gelindi

Adıyaman Belediyesi'nin özveriyle çalıştığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'da yeni bir istihdam alanı sağlamak amacıyla kurulan ve büyük bir titizlikle yapımının devam edilen 'Ayakkabı Kent' projesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Adıyaman Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden ve kente yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam sağlayarak şehrin toplumsal ve sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak olan 'Ayakkabı Kent' projesi, Adıyaman ve Adıyamanlı vatandaşlar için büyük ölçüde önem arz etmekte. Yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine sosyal alanları, spor alanları ve 11 bin 500 metrekare alana sahip 5 büyük tesisi ile kurulan projenin yapımını yerinde incelemek için şantiye alanına giden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şantiye yetkilileri ile görüşerek çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde bulunarak aldığı bilgiler doğrultusunda açıklama yapan Başkan Kılınç, "Yaklaşık 30 dönümlük bir alan üzerine yapımı devam eden proje kapsamında yaklaşık 11 bin 500 metrekare alan, 5 adet büyük tesisi kaplamakta. Bunun yanı sıra sosyal donatıları ve spor tesisleri olmakla beraber yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabı Kent projemizde son aşamaya geldik. Yakında zamanda proje tamamlandığında tahsislerde yapılacak ve gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız" sözlerini dile getirdi.