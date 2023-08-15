Ayaklarıyla araç kullanan sürücü yakalandı

Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi.

Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' kapsamında gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.