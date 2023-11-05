Ayaklarıyla hayatının kitabını yazdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 yaşındayken geçirdiği mikrosefali konjenintal hastalığı nedeniyle hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden, doktorların 6 yıl ömür biçtiği mucize çocuk Ays Kara 18 yaşına girdi. Okumu-yazma öğrenen, ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına açık öğretimde üniversiteye başlayan Kara, satranç, piyano, karate ve ebru sanatı kurslarında eğitim aldı. Hayata olan bağlılığını ve yaşama sevincini hiçbir zaman kaybetmeyen Kara, yaptıklarıyla kendi gibi özel arkadaşlarına örnek oldu. Karabük'ten İstanbul Esenyurt'a taşınan Kara, ayaklarıyla kullandığı bilgisayarında bir ayda hayatını anlatan bir kitap yazdı. Kara, 40. İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Ays'ın Hikâyesi' adlı kitabını sevenleri için imzaladı.SABAH'a konuşan Ays Kara, "Bu kitabı özellikle benim gibi özel bireylerin isterlerse her şeyi başaracaklarını göstermek ve ailelere asla pes etmemeleri konusunda güç vermek için yazdım. Umarım kitabım birçok arkadaşıma örnek olur. İkinci kitabımı da yazmaya başladığımı duyurmak istiyorum. Bir macera kitabı olacak. Hayalim engellilere özel bir spor kulübü kurmak ve hayatımın filmini çekmek. Bir de belki imkânsız ama eğer bir gün Allah yürümeyi nasip ederse futbol oynamak istiyorum. Engeller bize engel olamaz" dedi.Ays'ın annesi Aynur Kara ise, "Ays'la gurur duyuyorum. Ays bizim mucizemiz. Çok mutlu bir çocuk. O mutluysa biz de mutluyuz" diye konuştu.