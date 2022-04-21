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Giriş Tarihi: 21.4.2022 17:51

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarımın ardından görüntülendi

Ayasofya Camii’nin İmparator Kapısı onarımın ardından görüntülendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı. Onarılan kapı bugün görüntülendi. Kapının önünde bariyer olduğu görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nın onarıldığını açıklamıştı. Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denilmişti.

Onarılan kapı bugün görüntülendi. Kapının önünde bariyer olduğu görüldü.

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Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarımın ardından görüntülendi
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