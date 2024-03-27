Ayasofya’nın 2. Beyazıt minaresi restore ediliyor

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde çatlak tespit edilen 2. Beyazıt minaresi restore ediliyor. Tarihi yapının Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan minarenin alemi kaldırılarak, külahın söküm işlemi başlatıldı. Ayasofya'da ikinci etap restorasyon çalışmalarının 6 Ekim 2023'te başladığı belirtilen Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasında, "2. Bayezid minaresinde Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapılarak, onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ile minarede gerekli taş imalatları yapılacak. Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başladı. Daha sonra hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler söküldü" denildi.