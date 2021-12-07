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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Ayasofya’nın kedisi Kılıç kayboldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayasofya’nın kedisi Kılıç kayboldu
AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Pursaklar'dan Ayasofya'ya getirilen 'Kılıç' isimli kedi kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmişti. Gli'nin ölümünün ardından 18 Ağustos 2020'de Ayasofya Camii'ne getirilen mavi ve yeşil gözlü kedi 'Kılıç' geçtiğimiz günlerde gizemli şekilde ortadan kayboldu. Ayasofya'nın kedisi Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine sosyal medyadan "İstanbul Ayasofya'da yaşayan güzel kedimiz kaybolmuştur. Çok endişeli ve üzgünüz. Görenlerin Ayasofya'ya haber vermesini rica ediyoruz" denildi. Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya Camii'nin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

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Ayasofya’nın kedisi Kılıç kayboldu
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