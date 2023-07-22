Ayasofya’ya 3’üncü yılında ziyaretçi akını

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle birlikte 'fethin sembolü' olarak camiye çevirdiği Ayasofya, 86 yıllık müze görevinin ardından yeniden camiye dönüşünün 3. yılını kutluyor. 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırlıyor.Muş'tan gelen öğretmen Fırat Ayday, "Eşim ile birlikte Ayasofya'yı görmek ve namaz kılmak için geldik. 2013'te müze olarak hizmet verirken gelmiştim. O günlerde tekrar cami olması için dua etmiştim. Cumhurbaşkanımız bu dua ve duygularımıza tercüman olup içimizdeki o özlemi gerçeğe çevirdi" dedi.Özbekistan'ın Semerkand şehrinden gelen Esirgep Eşankolar ise "Ayasofya'nın yeniden cami olması bizi de mutlu etti. Yıllardır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etme arzusu içindeydim. Şimdi buradayım ve ibadetimizi yapıp namazımızı kıldık. Dünyanın en mesut insanı oldum" diye konuştu.Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan gelen Hacı Veli Karpuz, eşi Hatice, kızları Elisa ve Eylül, annesi Fatma Kara ile Ayasofya'yı ziyaret etti. Karpuz, "Asrın depremini yaşadık, yakınlarımızı kaybettik. Kahramanmaraş'ta harap olan memleketimizden İstanbul'a bu mübarek camiyi görmek için geldik. Şükür namazı kıldık" dedi.Hatice Kara ise "Ailece enkaz altında kaldık. 6.5 saat enkazdan kurtarılmayı bekledim. Dua ettim, umudumu kesmedim. Hem depremden kurtuluşumuz hem de Ayasofya'nın tekrar cami oluşu dolayısıyla şükür namazı kıldık" diye konuştu.