Ayaydın, “Milas’ı tarımda marka şehir yapacağız”

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler dolayısıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Sorunları yerinde tespit eden Ayaydın, vatandaşın dertlerine ortak oluyor. Ayaydın, çalışmaları kapsamında, Milas Ziraat Odası'nı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Milas'ı tarımda marka şehir haline getireceklerini belirten Ayaydın, "Milas, Bodrum'un yanı başında bir tarım bölgesi. Oda'ya kayıtlı 17 binin üzerinde üyesi var. En büyük sorunları susuzluk. Öyle ki verimli toprakları olan pek çok mahalle, suya ulaşamadığı için ekim yapmakta tereddüt ediyor. Biz MUSKİ vasıtasıyla, planlamayı çok iyi yaparak herkese yetecek suyu temin edeceğiz. Gerek barajlar vasıtasıyla gerekse deniz suyunu arıtarak ilave su yaratıp herkesin 'acaba su bulamaz mıyım' endişesi duymadan tarlasını ekmesini biçmesini sağlayacağız. Milas'ın tarım ürünlerini de uluslararası bir pazarlamacı profesyonelliği ile değerlendireceğiz. Soğuk hava depoları kurup dalda, tarlada tek bir ürünü boşa çıkartmayacağız. Milas aynı zamanda bir hayvancılık bölgesi. Zaten yapılan tarımın büyük bölümü de hayvancılıkta kullanılıyor. Yem fiyatlarını aşağı çekecek uygulamalara Büyükşehir olarak destek vereceğiz. Kurulma çalışmaları devam eden yem fabrikasına da ortak olmayı ve finansman sağlamayı gündemimize alacağız. Milas'ı tarımda başta zeytinyağı olmak üzere marka şehir haline getireceğiz" dedi.