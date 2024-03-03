Aybastı Güler’i coşkuyla karşıladı

Yeni dönemde Aybastı'ya hizmet yağdıracakları sözünü veren Başkan Güler, "Geçtiğimiz dönemde çok hizmetleri birlikte yaptık. Şimdi inşallah İzzet kardeşimle çok çok daha iyilerini birlikte yapacağız ve Aybastı'ya hizmetlere devam edeceğiz. Bununla ilgili İzzet kardeşim ne dediyse altına imza atıyorum. Bizim imzamız güçlü imzadır. Önce onun imzası, sonra benim imzam, peşinden de Cumhurbaşkanımızın imzası. Dolayısıyla Allah bizi inşallah mahcup etmeyecek. İnşallah sizlerle beraber hizmetleri buraya yağdırıp sizin yüzünüzü güldüreceğiz" dedi.

"İŞTE MUTLULUĞUN RESMİ"

Konuşması sık sık coşkulu tezahüratlarla kesilen Başkan Güler, "İşte mutluluğun resmi bu. 31 Mart günü 20'de 20 hedefiyle mazlum ülkelere mesaj vereceğiz. Bütün dünya üniversiteleri buradaki başarıyı araştırıyor. 20 küsur senedir hiç oyu azalmadan artan bu sevgi nereden geliyor diye. Şimdi bir de bu sevginin pekişmiş hali var. Bu da Milliyetçi Hareket Partimizle olan Cumhur İttifakı. Bir tarafta dünya liderimiz bir tarafta Bilge Başkan Devlet Bahçeli Bey. Bir tarafta Ak Gençlik, bir tarafta Ülkü Ocakları. İşte bu mutluluğun pekişmiş resmi. Bu resmi çizen iki büyük ressama buradan saygılar, sevgiler sunuyoruz ve en iyi cevabı da en iyi mesajı da 31 Mart akşamı inşallah vereceğiz. Bu mesaj sadece 20 belediyenin kazanılması ya da 20'de 20 yapmak değil. Aynı zamanda mazlum ülkelere bir mesaj olacak." diye konuştu.

"TEHDİT DİLİYLE, KAVGAYLA, DÖVÜŞLE, BELEDİYECİLİK OLMAZ"

Kavga ve tehdit diliyle belediyecilik yapılamayacağını söyleyen Başkan Güler, "Önümüzde 120 milyon dolarlık bir Bolaman projesi var. Aybastı çok önemli bir pay alacak ve aynı zamanda altyapısıyla birlikte, tarımına, hayvancılığına ağırlık verecek. Bende nasip olursa, buraya süt ürünleriyle ilgili, bir organize sanayi kurmayı düşünüyoruz. Çünkü tarım, hayvancılık olmadan kalkınma olmaz. Dünyanın meselesi gıda güvenliği. Gıda güvenliği çok önemli. Doğduğu yerde doymak çok önemli. Bunları anlamayanlara da öğreteceğiz. Tehdit diliyle, kavgayla, dövüşle, belediyecilik olmaz. Biz sevgiyi büyüteceğiz" dedi.