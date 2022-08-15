Ayçiçeği tarlasındaki ceset genç müteahhide ait çıktı

İstanbul Çatalca'da ayçiçeği tarlasında bulunan cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğu ortaya çıktı. 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen Öztürk'ün katil zanlısı ya da zanlıları aranıyor. Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 11.00 sıralarında bir vatandaş, ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçlık alanda uzun süredir park halinde duran araçtan şüphelenerek yanına gitti. Ağaçlık alanda bir erkeğin kanlar içinde yattığını gören vatandaş hemen polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin çok sayıda bıçak darbesi aldığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç da incelemek üzere emniyete götürüldü. 17 BIÇAK DARBESİPolisin yaptığı araştırmada cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede ise Öztürk'ün vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.