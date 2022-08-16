Ayçiçeği tarlasındaki ceset müteahhidin çıktı... 17 bıçak darbesiyle öldürülmüş

17 BIÇAK DARBESİ

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Emre Öztürk'ü öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.