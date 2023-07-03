Ayder yaylası doldu taştı! Otellerde yer kalmadı

Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Rize'nin turizm bölgesi olan Ayder Yaylasında otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine geldi. Fırtına vadisi üzerinde yaklaşık 20 Kilometrelik mesafede bulunan tüm oteller ve konaklama yerlerinde yer bulunamadı. SABAHA konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu konaklama yerlerinde tüm otel, pansiyon ve Bungalov evlerin dolu olduğunu belirterek " Bayramda tek kişilik yer dahi kalmadı. Ayder yaylası yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Günlük ziyaretçi sayısı 20 binin üzerine çıktı. 5 günlük sürede 100 binin üzerine insan Ayder yaylasını ziyaret etti. Bunun dışında Zil kale doğrultusunda ziyaretçi sayısı yine aynı oranda. Ayder yaylamızda araç yoğunluğu yaşandı" dedi.





"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI : YENİ YOL İHALESİ İLE 3.ŞERİT YOL YAPILACAK"

Çamlihemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu Ayder kara yolunun yetersiz olduğunu belirterek " Daha önce 3 üncü şerit için proje yapıldı ve şu an Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 3 üncü şerit çalışması başlayacak. Cumhurbaşkanımız beni arayarak yol ihalesini takip etmemi söyledi. 3 üncü şeridin yapılması ile Ayder yaylası ulaşımı rahatlayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yol ve tünel çalışmalarını takip ediyorum" dedi.





"TRAFİĞİ RAHATLATACAK TÜNEL YAPILACAK"

Ayder yaylası girişindn çıkışana kadar yol ile birlikte tünel yapılacağını belirten Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu " Tünel yaklaşık 1 Km uzunluğunda olacak. Ayder girişinden çıkışına kadar uzanacak. Yayla içindeki trafiği azaltmak amacıyla tünel Ayder yaylasının altından geçecek. Karayolunun genişlemesi ile birlikte tünel çalışması başlayacak" dedi.