Ayder Yaylası’na turist akını

DoğuKaradeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda turist rekoru yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Ayder Yaylası'nda tesislerdeki doluluk oranı yüzde yüzü aştı. Rize Turizm İl Müdürü Esra Alemdar, "Geçtiğimiz yılı 380 bin yerli ve yabancı turist ile sezonu kapattık. Bu yıl ağustosa kadar 650 bin turist geldi. Sezon sonuna kadar bir milyonun üzerinde olmasını bekliyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 350 bir artış oldu. İşletmecisi Zeynep Haşimoğlu "Turizmde altın sezon yaşıyoruz" dedi.