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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Ayder Yaylası’nda seyir terası yükseliyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Ayder Yaylası’nda seyir terası yükseliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de "Ayder'i kirlettik. Ayder'i kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah şanına yakışır bir hale getireceğiz" sözlerinin ardından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki ünlü turizm merkezinde başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ayder Yaylası'nda en fazla 2 katlı olacak şekilde planlanan yapıların inşaatında sona gelindi. Yaylada yapılan seyir terasları da kendisini göstermeye başladı. Ayder Yaylası girişinde dağ yamacındaki alana 2 bin araçlık otopark da inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan çevreci otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Ziyaretçiler araçlarını otoparka bırakarak yaylaya trambüslerle ulaşacak.

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Ayder Yaylası’nda seyir terası yükseliyor
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