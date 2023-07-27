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Giriş Tarihi: 27.7.2023 21:48

Aydın'da anne ve kızın feci ölümü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise ağır şekilde yaralandı.

İHA
Aydın’da anne ve kızın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Emre T.'nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Aydın'da anne ve kızın feci ölümü
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