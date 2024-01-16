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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:20 Son Güncelleme: 16.1.2024 16:32

Aydın’da cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın’da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Merkez Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleye doğru şiddetini artırdı. Sağanak özellikle Aydın-İncirliova kara yolu ile ilçe girişinde su birikintileri oluşturdu.

Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Mimar Sinan, Kurtuluş ve Orta mahalleleri ile kentin ana arterlerinde rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri su birikintisi olan alanlarda su tahliye çalışması başlattı. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı.

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Aydın’da cadde ve sokaklar göle döndü
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