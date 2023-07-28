Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü, oğlu ağır yaralı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 00:27 Son Güncelleme: 28.7.2023 00:29

Aydın'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü, oğlu ağır yaralı

Aydın’da elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne Nezahat T. ile 16 yaşındaki kızı Ceylan T.  hayatını kaybetti. 8 yaşındaki oğlu Yusuf Emre ağır şekilde yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü, oğlu ağır yaralı

Çamlıdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Emre T.'nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Aydın'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü, oğlu ağır yaralı
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