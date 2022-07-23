Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da evlat dehşeti! Babasını döverek öldürdü
Giriş Tarihi: 23.7.2022 22:13

Aydın'da evlat dehşeti! Babasını döverek öldürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde A.T. (34), tartıştığı babası Fikret Tabakoğlu'nu (69) yumruk ve tekmelerle darbetti. Tabakoğlu aldığı darbelerle yaşamını yitirirken, A.T. ise gözaltına alındı

DHA
Aydın’da evlat dehşeti! Babasını döverek öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi.

Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada A.T., babasını yumruk ve tekmelerle darbetti.

Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz 2022 maaş farkı ödeme takvimi ile SSK ve Bağkur Emekli maaşları yattı mı?
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte YÖK Atlas tercih robotu
Son dakika | Turan yolu geliyor: Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022! ÖSYM YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS taban puanları belli oldu
SON DAKİKA: Rasim Özdenören 82 yaşında hayatını kaybetti: '7 Güzel Adam'ın son temsilcisiydi...
Aile Destek Programı başvuruları, şartları ve tarihleri belli oldu! 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet sorgulama
Elazığ’daki heyete tepki gösteren Mevlüde Teyze: ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’
Bir tek Erdoğan’a mı çalışıyor?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da evlat dehşeti! Babasını döverek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA