Aydın’da koca vahşeti: Zehra Çiçek’i sırtından vurdu!

Kan donduran vahşet saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Çiçek tabanca ile Zehra Çiçek'e ateş etti. Kurşunlardan 4'ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti.