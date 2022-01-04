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Giriş Tarihi: 4.1.2022 09:23

Aydın'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

DHA
Aydın’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İşte acı olayın detayları...

Kan donduran olay, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Salavatlı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Aydın'a giden Dolunay Yıldırım (21) yönetimindeki 09 Y 4627 plakalı otomobil, Mehmet Cura idaresindeki 20 APH 717 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (22) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Mehmet Cura gözaltına alındı.

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Aydın'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
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