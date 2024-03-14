Aydın’da korkunç olay! 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

Olay, Nazilli Uzun Çarşı'da bu sabah saatlerinde yaşandı. 19 yaşındaki İbrahim Olece Uzun Çarşı'daki bir iç çamaşır dükkanında 17 yaşındaki kız arkadaşı Ömür Aslan ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan İbrahim Olece, yanındaki silahla önce kız arkadaşı Ömür Aslan'a ateş etti. Talihsiz genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olece, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek hayatına son verdi. Silah sesini duyan çarşı esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.