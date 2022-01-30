Aydın’da korkunç olay! Baltayla iş yerini basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

BALTAYLA ESKİ EŞİNE SALDIRDI

Bir yıl süren dava sonucunda çift, 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. Boşandığı eşinin kendisini aldattığını iddia eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı. Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı.