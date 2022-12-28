Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:20

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yaptığı operasyonda 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü serbest kalırken, 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent giriş çıkışlarında uyuşturucu ticaretine karşı önlemleri arttırdı.

Ekipler, Nazilli ilçesine doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürü Amirliğinin de desteği ile dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevke dilen 3 şüpheliden T.D. (53) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emirhan Ö. (63) ve Adnan D. (49) ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Hatayspor’u rahat geçti! Kanarya yeniden liderliği aldı…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
Dünyada ilk 'Beyin yiyen amip' ölümü Güney Kore'de gerçekleşti!
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA