Aydın’daki cinayette flaş gelişme!

Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Güven G.'yi Ömerbeyli Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfek ile saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.