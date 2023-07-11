Aydın’daki kazada baba ile kızı hayatını kaybetti

Denizli'den Nazilli yönüne seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu ağır yaralandı.
YARDIM İÇİN DURAN KAMYONA BAŞKA BİR KAMYON ÇARPTI
Kaza yapan otomobili gören bir kamyon sürücüsü yardım etmek için sağa yanaştı. Yolun sağında duran kamyona dikkatsizlik sonucu arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.
Adeta savaş alanına dönen karayolunda kurtarma çalışmaları devam ederken, güvenlik gerekçesi ile yolda trafik kontrollü olarak veriliyor.