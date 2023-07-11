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Giriş Tarihi: 11.7.2023 09:48 Son Güncelleme: 11.7.2023 10:08

Aydın’daki kazada baba ile kızı hayatını kaybetti

Aydın'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Araç adeta hurda yığınına dönüşürken, otomobilde bulunan baba ile kızı yaşamını yitirirken, anne ile 3 çocuğu ise ağır yaralandı. Öte yandan kaza yapan aracı görünce yardım için duran kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’daki kazada baba ile kızı hayatını kaybetti

Denizli'den Nazilli yönüne seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan anne ve 3 çocuğunu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARDIM İÇİN DURAN KAMYONA BAŞKA BİR KAMYON ÇARPTI

Kaza yapan otomobili gören bir kamyon sürücüsü yardım etmek için sağa yanaştı. Yolun sağında duran kamyona dikkatsizlik sonucu arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

Adeta savaş alanına dönen karayolunda kurtarma çalışmaları devam ederken, güvenlik gerekçesi ile yolda trafik kontrollü olarak veriliyor.

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Aydın’daki kazada baba ile kızı hayatını kaybetti
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